En Unión Española se están moviendo rápidamente en este mercado de fichajes tras descender a Primera B. Los Hispanos están ad portas de poder cerrar el esperado regreso de un ídolo, para comandar la misión de volver a Primera División.

Ayer el club de colonia notificó la salida de 11 jugadores y este martes fue oficializada la continuidad del entrenador Gonzalo Villagra, exfutbolista y referente de la institución hispana.

Pero quien estaría muy cerca de volver al Estadio Santa Laura es el volante ofensivo Emiliano Vecchio, quien regresará a la actividad para ayudar al elenco de colonia.

Así lo adelantó esta jornada el gerente deportivo Luis Pavez, quien en conferencia de prensa se refirió al viaje que hizo a Argentina para reunirse con el jugador de 37 años.

“Sí, me tocó estar por allá para conversar con Emiliano, es uno de los jugadores que tenemos en el abanico para refuerzos. Todavía no hay nada fichado, hasta que no esté firmado no lo podemos decir como refuerzo. Pero así como él, hay varios más que hemos estado analizando y espero en los próximos días tener respuesta para ustedes y también para nuestra hinchada que sabemos está ilusionada con el armado de este plantel”, comenzó diciendo.

Respecto al anhelo que tiene el propio Vecchio, Pavez comentó: “Noté que tiene ganas, las mismas ganas que tenemos nosotros. Su evaluación física claramente no la pudo revelar, es algo médico, pero está bien, igual hay que considerar que es un jugador que estuvo un tiempo sin jugar al fútbol y eso también va en el análisis para su contratación. Pero tiene muchas ganas, es hinchas del club y ya después quedaría seguir evaluando distintos factores para poder concretar su llegada”.

“Todavía no está cerrado y hasta que no haya una forma no lo podemos decir como un refuerzo del club”, reiteró.

El visto bueno de Gonzalo Villagra

En la misma instancia, el DT Gonzalo Villagra también tuvo palabras para el regreso del ex Colo Colo, con quien compartió equipo en la Unión e incluso fueron campeones en 2013.

“Bueno, a Emiliano lo conozco desde que fuimos compañeros y después obviamente todos saben la calidad que tiene él como jugador, eso no va a cambiar. Es un jugador que hace un tiempo que no está en competencia, pero su calidad no cambia”, expresó.

Emiliano Vecchio estaría cerca de volver a Unión Española. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

