Cobreloa ya inició sus trabajos para conformar un potente plantel pensando en lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Loínos’ buscan sacarse la espinita y lograr el ascenso para la próxima temporada.

Por esto, la directiva del club ‘Loíno’ ya se empieza a mover con todo en lo que este mercado de pases, en donde ya han anunciado refuerzos y la permanencia de otros para el 2026.

En las últimas horas, una tremenda noticia se dio a conocer en el mundo de Cobreloa, en donde un importante jugador de la Liga de Ascenso se acerca a pasos agigantados para llegar al equipo de César Bravo.

Se trata de una de las grandes figuras del Ascenso en el 2025, el jugador de Deportes Copiapó, Thomas Jones, quien estaría muy de poder ser refuerzo de Cobreloa, según informó el periodista Pedro Marín en su cuenta de ´X’.

Jones en su paso por Copiapó | Foto: Photosport

“El ex jugador de Deportes Copiapó, Thomas Jones, está muy cerca de ser nuevo refuerzo de Cobreloa por lo cual será anunciado lo más pronto posible”, declaró.

Se espera que estos días puedan ser decisivos para conocer que será del futuro de Thomas Jones, quien podría transformarse en un nuevo fichaje para Cobreloa en el 2026.

Para el próximo año, Cobreloa ya oficializado las llegadas de Bastián San Juan, Diego Tapia y Tomás Aránguiz.

