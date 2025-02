Tomás Roco se despidió de Cobreloa con emotivas palabras. El mediocampista de 18 años se incorporaría libre a Colo Colo, club que deberá pagar los derechos de formación al cuadro de Calama.

Cesar Bravo asegura que por ahora en Cobreloa no tienen información oficial respecto a cuál sería el próximo destino del futbolista: “Es un tema que nosotros oficialmente no tenemos. Le pregunté a Mauro (Pozo) y no hay nada concreto aún. Hay unos trámites administrativos que eso lo tiene que manejar la dirigencia, lo tiene que manejar el coordinador y junto con la gente de Colo Colo, en este caso si es el club que lo va llevar”.

El estratega mandó buenas vibras y valoró que se despidiera: “Desearle el mejor de los éxitos, que disfrute. También vi esa publicación que hizo el Tomás. Me parece bien que se despida de su gente, que agradezca los años que estuvo acá, a sus profesores, a toda la gente”.

“Desearle el mejor de los éxitos, pero más allá no tengo más información de lo que se ha leído en redes sociales, sabemos más por las redes sociales que por el interés real del club que él supuestamente representaría”, agregó dejando claro que aún no hay una certeza al interior del cuadro loíno.

Tomás Roco deja Cobreloa. (Foto: Photosport)

DT de Cobreloa no tuvo diálogo con Tomás Roco en el último tiempo

Bravo confesó que no ha tenido diálogo con Roco: “No, no hablamos, estamos abocados en otra situación, incluso a veces con la familia se te hace corto hablar”.

También se queda con lo mejor: “Tomás el también tiene que estar enfocado a lo que viene, a su futuro, si él publica eso lo debe tener claro. Pero es un buen jugador, siempre me voy a referir y a guardar los mejores recuerdos que tuvimos con él en ese corto tiempo que también pudimos ayudar a que fortaleciera sus capacidades futbolísticas y físicas”.