Cobreloa ya dejó en el pasado lo que fue su dramática derrota en la final de la Liguilla del Ascenso ante Deportes Concepción, la que dejó a los ‘Loínos’ con la terrible tristeza de no poder conseguir volver a la primera división.
Por esto, el conjunto del norte de nuestro país ya deja en el pasado lo que fue esta situación y se enfoca en el 2026, en la que espera poder reforzarse de buena forma en este mercado para armar un competitivo plantel.
Sobre esto, en las últimas horas dieron a conocer una importante información en el mundo ‘Loíno’, en donde van con todo para por el fichaje de este portero para el 2026.
Según informó el medio ‘Primera B Chile’, Cobreloa tendría todo listo para oficializar al portero Diego Tapia como su nuevo refuerzo para el 2026, quien provendría de Ñublense de Chillán.
“Estamos en condiciones de comentarles que el golero Diego Tapia, de no mediar sorpresa de última hora, será nuevo jugador de los loínos. El acuerdo ya estaría totalmente sellado y solo faltaría la firma del guardameta para convertirse en jugador de los naranjas”, fue lo que informaron.
De esta manera, Cobreloa tendría todo listo para poder oficializar a un nuevo refuerzo para el 2026, la que sería anunciada a las próximas horas y sería el segundo fichaje, tras el arribo confirmado de Bastián San Juan.
- Cobreloa perdió la final de la Liguilla del Ascenso contra Deportes Concepción recientemente.
- El portero Diego Tapia, proveniente de Ñublense, tiene un acuerdo sellado con el club nortino.
- Bastián San Juan es el primer refuerzo confirmado del equipo para la temporada 2026.