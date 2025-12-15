Cobreloa ya dejó en el pasado lo que fue su dramática derrota en la final de la Liguilla del Ascenso ante Deportes Concepción, la que dejó a los ‘Loínos’ con la terrible tristeza de no poder conseguir volver a la primera división.

Por esto, el conjunto del norte de nuestro país ya deja en el pasado lo que fue esta situación y se enfoca en el 2026, en la que espera poder reforzarse de buena forma en este mercado para armar un competitivo plantel.

Sobre esto, en las últimas horas dieron a conocer una importante información en el mundo ‘Loíno’, en donde van con todo para por el fichaje de este portero para el 2026.

Según informó el medio ‘Primera B Chile’, Cobreloa tendría todo listo para oficializar al portero Diego Tapia como su nuevo refuerzo para el 2026, quien provendría de Ñublense de Chillán.

Tapia tendría todo listo con Cobreloa | Foto: Photosport

“Estamos en condiciones de comentarles que el golero Diego Tapia, de no mediar sorpresa de última hora, será nuevo jugador de los loínos. El acuerdo ya estaría totalmente sellado y solo faltaría la firma del guardameta para convertirse en jugador de los naranjas”, fue lo que informaron.

De esta manera, Cobreloa tendría todo listo para poder oficializar a un nuevo refuerzo para el 2026, la que sería anunciada a las próximas horas y sería el segundo fichaje, tras el arribo confirmado de Bastián San Juan.

En Síntesis…