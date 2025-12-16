Cobreloa ya le dió la vuelta por completo a la página de lo que fue la final de la Liguilla del Ascenso, en la que cayó ante Deportes Concepción y desperdició la gran chance de poder volver a la primera división.

Por esto, el conjunto ‘Loíno’ ya se enfoca con todo en la temporada 2026, en la que ya se mueve con todo en lo que es el mercado de pases, en donde busca reforzar de la mejor manera su plantilla.

En las últimas horas, una nueva gran noticia se dio a conocer para el equipo que comanda César Bravo, en donde el club oficializó a su segundo refuerzo para el próximo año.

Desde las redes del club, se hizo oficial el arribo del portero Diego Tapia, quien proviene de Ñublense de Chillán y llega al conjunto naranja con el gran objetivo de conseguir el ascenso.

Diego Tapia es oficializado en Cobreloa | Foto: Photosport

“Diego Tapia es nuevo refuerzo de Cobreloa. Arquero protagonista en campañas de ascenso y campeón en la categoría. Cobreloíno de corazón, llega para defender el arco naranja con carácter. Bienvenido, Diego”, indicaron.

De esta forma, Cobreloa ya tiene a su segundo fichaje para el 2026 sumado a lo que fue el anunciado retorno de Bastián San Juan en las últimas horas.

Además, el conjunto del norte de nuestro país también oficializó las renovaciones de jugadores importantes como David Tapia, Cristián Muga y Álvaro Delgado.

En Síntesis