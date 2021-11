Colo Colo recuperó a sus seleccionados después de la fecha doble de noviembre y ahora se enfoca con todo para lo que serán los últimos dos compromisos del Campeonato Nacional 2021 ante Unión Española en el Estadio Monumental y Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán del norte.

Uno que volvió a los entrenamientos es Brayan Cortés, indiscutido portero titular de Colo Colo que se ha ganado un lugar en el equipo y ha sido uno de los puntos más altos del plantel en esta temporada y de los más destacados del torneo.

En conferencia de prensa, Cortés se refirió a los dichos del propio preparador de arqueros de Colo Colo, Jorge Martínez, quien dijo que no le quedaba mucho tiempo en los albos por el excelente nivel que estaba mostrando.

“Obviamente me gustaría partir, pero hoy en día, como lo he dicho siempre, estoy acá, en Colo Colo y muy feliz disfrutando cada momento. No me imagino el futuro, pero sí están todas las ganas, el deseo siempre y hay metas por lograr, pero hoy en día estoy acá y mi meta y mi sueño es salir campeón con Colo Colo”, aseguró.

El golero también se refirió a la recta final del Campeonato con Colo Colo: “Nosotros nos enfocamos en nuestro juego, estamos con la ilusión de ser campeón, pero para eso debemos trabajar día a día y ganar lo que viene”.

Para cerrar, y anticipando el complicado duelo que tendrán frente a Unión Española en la penúltima fecha del Campeonato Nacional, Cortés aseguró que “Sabemos a lo que juega Unión. Nosotros tenemos jugadores extraordinarios y queremos ser protagonistas”, concluyó.