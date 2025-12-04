En la Univerisdad de Chile se han vivido horas de alto impacto tras lo que fueron las declaraciones del volante azul, Charles Aránguiz, quien habló de diversos temas, los que hasta día de hoy sigue dando que hablar.

El ‘Príncipe’ estalló contra la ANFP y el SIFUP tras lo que fue el poco tino en una parte de la temporada contra los ‘Azules‘, mientras ellos competían a nivel internacional, en la que el crack azul se sintió pasado a llevar con las decisiones que tomaban contra la U.

Respecto a este tema, el ex futbolista Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y abordó lo que fueron las palabras del hoy capitán de la Universidad de Chile, de quién consideró que de cierta forma tenía razón con sus peticiones.

“Yo en parte le encuentro razón, porque en definitiva los equipos chilenos que juegan torneos internacionales deberían no ayudarlos, pero si pensar un poquito, tener un poco de sentido común, no suspender los partidos, pero sí tratar de que el fixture sea más acorde a lo que juegan”, declaró.

Barticciotto fulmina a la U | Foto: Photosport

Finalmente, Barticciotto a pesar de haber adherido en los últimos dichos de Charles Aránguiz, el ídolo de Colo Colo indicó que en la Universidad de Chile se han quejado demasiado durante esta temporada y en donde siente que han tenido poca autocrítica.

“La U se ha quejado mucho todo este tiempo, se ha quejado mucho, de los árbitros, del calendario y de un montón de cosas, él (Aránguiz) en algún momento fue autocrítico pero a mí me pareció que de parte de varios, deberían hacer una autocrítica porque quedaron a 20 puntos del puntero”, cerró.

