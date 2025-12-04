Deportes Concepción y Cobreloa animaron un electrizante partido el día de ayer en la final de la Liguilla de Ascenso, donde ambos equipos igualaron 1-1 ante la atenta mirada de casi 30 mil espectadores en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El cuadro local arrancó mejor que los nortinos e incluso se puso en ventaja en la segunda mitad, pero no supo aguantar y Cobreloa empató el compromiso con un verdadero golazo que dejó todo en tablas de cara a la revancha.

Cobreloa se lo empató a Concepción en el segundo tiempo. | Foto: Photosport

Ahora, ambas escuadras tendrán unos días de descanso y preparación antes de volver a verse las caras en el norte del país, compromiso que decidirá cuál de los dos equipos acompaña a Universidad de Concepción en la Primera División el 2026.

Cabe recordar que la revancha por la final de la Liguilla de Ascenso se disputará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y contará con un aforo casi completo, donde la hinchada de Deportes Concepción también podrá decir presente en las tribunas.

Cobreloa vs. Concepción: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre loínos y lilas se disputará este domingo 7 de diciembre a las 8:15 de la noche en Calama.

TV: ¿Cómo ver el partido?

TNT Sports será el encargado de transmitir el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir

HBO MAX llevará el partido a los hogares vía streaming.