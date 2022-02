El partido de Colo Colo ante Audax Italiano no sólo dejó una sensación amarga a la gran mayoría de los hinchas albos por lo ocurrido en la cancha del estadio Monumental con un empate 1-1 que los aleja a cuatro puntos de la Universidad Católica en la lucha por el título. Al mal resultado en lo deportivo, se sumó que algunos barristas lanzaron objetos a la cancha poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores y los árbitros.

Juan Lara, juez del compromiso, informa "lanzamiento de objetos contundentes hacia el terreno de juego, desde distintos sectores del estadio". El compartamiento de algunos hinchas puede complicar la opción de que Colo Colo pueda recibir a la Universidad de Chile con público la primera semana de marzo en el superclásico. Brayan Cortés hace un llamado: "Obviamente sería una lastima que se contara sin nuestra gente, esperamos que no vuelva a ocurrir, un llamado al hincha que mantenga la compustura".

"Es una lastima lo que pasó, hacer un llamado a los hinchas que mantengamos la compustura, para nosotros es favorable contar con su apoyo, se viene el clásico, ojalá tenerlos en casa", agrega el iquiqueño.

Cortés fue claro al decir que el mal comportamiento perjudica a Colo Colo: "Esa situación no nos favorece para nada, esperamos que no vuelva a ocurrir y tener su apoyo cada partido", comenta.

"El Club no sé si tanto tiene que ver, lo vuelvo a decir de nuevo, sólo depende de nosotros, de nuestros hinchas, de disfrutar del espectáculo, uno viene a disfrutar. Hay que mantener a compustura, que no vuelva más a ocurrir este tipo de situaciones, sería una lastima no contar con ellos", cierra el internacional con la selección chilena.