El futuro de Eduardo Vargas es un misterio, pero lo cierto es que sigue amando a Universidad de Chile: así lo demostró en el último compromiso del 2025. Fue ni nada más ni nada menos que ante Colo Colo.

Representando los colores de Audax Italiano, el experimentado delantero le anotó a los albos en el minuto 12 y recordó su estadía en los azules. Se lo dedicó a la escuadra universitaria.

¿Cómo? Tras cabecear el balón y generar la algarabía de la visita en el Estadio Monumental, se desahogó y levantó la manga izquierda de su camiseta. Al hacer eso, quedó exhibido un tatuaje, el que tocó con pasión.

Precisamente, dejó al descubierto el escudo de Universidad de Chile. Sin temor al qué dirán, el oriundo de Renca mostró que lleva marcado en su piel el símbolo del archirrival de los albos. Una dedicatoria especial.

Y es que en la antesala del cierre de la temporada, se volvió a instalar un debate: ¿Puede volver a los estudiantiles en 2026? A sus 36 años, pide a gritos una oportunidad con la camiseta azul.

Eduardo Vargas sigue queriendo a Universidad de Chile: así lo demostró ante Colo Colo. (Imagen: Photosport)

VIDEO: Eduardo Vargas le anota a Colo Colo y se lo dedica a Universidad de Chile