Colo Colo vuelve esta tarde a ver acción en el Campeonato Nacional 2022 cuando visite a Everton de Viña del Mar por la primera fecha de la segunda rueda del torneo, en donde el Cacique buscará el triunfo para dormir como exclusivo puntero a la espera de lo que haga Unión Española en el día de mañana.

Dentro de la cancha habrá varias novedades como la posible inclusión de Agustín Bouzat en el once titular o la ausencia de jugadores como Óscar Opazo que no viajó a Viña del Mar o Gabriel Costa, quien no estará por suspensión.

Así serán los dorsales del Cacique. | Foto: Adidas Chile

Donde también habrá sorpresas será en la camiseta del Cacique, ya que los albos exhibirán unos llamativos dorsales con apoyo al movimiento LGBTQIA+ que la marca Adidas ha implementado en los equipos chilenos para dar apoyo al movimiento que acoge a todas las diversidades.

Felipe Moreno, Brand Marketing Manager de Adidas Chile, aseguró que “En Adidas siempre hemos impulsado el respeto hacia todas las personas y esta es una forma de seguir concientizando sobre la diversidad sexual en nuestro país. Es por ello por lo que decidimos hacer esta acción junto a un club tan popular como Colo Colo, ya que sabemos el impacto que puede generar como marca”.

Así las cosas, los albos se suman a acciones de concientización que han hecho varios clubes de Chile y el mundo en las últimas semanas en señal de apoyo al movimiento LGBTQIA+ para que en el fútbol se achiquen esos espacios y se abrace la diversidad.