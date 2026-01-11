Una sorpresiva información llegó este domingo desde Argentina, respecto al que sería el tercer refuerzo de Colo Colo en este mercado de fichajes, luego del arribo del lateral Matías Fernández Cordero y el defensa uruguayo Joaquín Sosa.

Ahora el Cacique estaría muy cerca de abrochar el arribo de un delantero, donde no sería Damián Pizarro, quien no convence del todo al directorio de Blanco y Negro.

Según reveló el periodista Nehuen Arrigo en su cuenta de X, Argentinos Juniors y Colo Colo están a detalles de llegar a un acuerdo total por el traspaso de Maximiliano Romero.

“Argentinos Juniors y Colo Colo se encuentran a detalles de cerrar un acuerdo por la salida de Maxi Romero”, dio a conocer el reportero que cubre al equipo de La Paternal.

El trato sería por el préstamo con un cargo y opción de compra al finalizar la temporada 2026.

Además, el atacante de 27 años ya habría aprobado su salida. “La decisión de emigrar fue exclusivamente del futbolista, quien manifestó su intención de continuar su carrera en el exterior”, completó Arrigo.

Cabe recordar que Maxi Romero estuvo cedido recientemente en O’Higgins de Rancagua, donde llegó a mediados de 2025 y disputó 16 partidos, convirtiendo siete goles y dando dos asistencias. Terminó siendo fundamental en la clasificación del Capo de Provincia a Copa Libertadores.

Maxi Romero destacó en O’Higgins el último semestre del 2025. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

El currículum de Maxi Romero

Es formado en Vélez Sarsfield, en Argentina fue seleccionado Sub 20, dio el salto a Europa con el PSV Eindhoven de Países Bajos y en 2022 volvió a Racing de Avellaneda. Desde 2024 está en Argentinos Juniors, donde tiene contrato hasta 2028.

Hasta el momento tiene cinco títulos en su palmarés, tres con el PSV, que incluyen la liga neerlandesa, copa y supercopa; más dos con la Academia: Supercopa Internacional y Trofeo de Campeones.

Se espera que su arribo al Estadio Monumental se cierre mañana (lunes), pues hay convocada una reunión de directorio en ByN para definir los nuevos refuerzos del Cacique.

En síntesis