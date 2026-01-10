Tras la inminente llegada de Octavio Rivero a Universidad de Chile, el uruguayo se suma a la lista de jugadores que cruzaron la vereda entre Colo Colo y la U. El delantero con paso en los albos en 2016, ya se despidió del Barcelona SC para fichar por los dirigidos por Paqui Meneghini.

Diversos ídolos y referentes han jugado en los albos y azules, el más destacado de los últimos años, Charles Aránguiz. El bicampeón de América, fue campeón con los albos en 2009 y en 2011 con la U, y tras su regreso en 2024 hoy es uno de los máximos ídolos de los bullangueros.

Otro caso es el de Gonzalo Jara, quien fue campeón con ambos conjunto pero más recientemente en 2017 con la U, y que es sabido que hincha por los azules. Jean Beausejour, un particular caso quien pasó directamente desde Colo Colo a los azules en 2016 y que también fue campeón con ambos elencos.

Matías Zaldivia y Fernando De Paul, son los acontecimientos más recientes que pasaron de una vereda a otra. En el caso de Zaldivia, al igual que el “Bose”, pasó directamente del cacique al bulla en 2023. Distinta la situación del “Tuto”, quien antes de fichar por Colo Colo en 2023, tuvo un paso por Everton.

Juan Martín Lucero, podría sumarse a esta lista, ya que luego de ser campeón con los albos en 2022, el delantero está cerca de firmar por los azules en esta temporada. El “Gato” tiene en sus planes salir de Fortaleza de Brasil por el reciente descenso.

Octavio Rivero será nuevo jugador de Universidad de Chile

Entremedio también están los nombres de Leandro Benegas, Paulo Garcés Roberto Cereceda, Miguel Pinto y entre otros. Pero si nos vamos hacia la década de los 90′ hacia atrás, la lista se alarga de gran manera.

Delantera de temer en Universidad de Chile

Con la reciente incorporación de Eduardo Vargas, la inminente llegada de Octavio Rivero y el posible fichaje de Juan Martín Lucero, la U se arma de gran manera para el 2026. Esto porque los azules disputarán la Copa Sudamericana, con quien tuvieron una ingrata experiencia en 2025 tras la polémica eliminación con Lanús.

En síntesis