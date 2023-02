El comunicador de TNT Sports, Daniel Arrieta, explicó largo y tendido por qué Darío Lezcano no ha podido entrenar con los albos pese a que llegó hace más de dos días para incorporarse a Colo Colo.

Daniel Arrieta explica por qué Darío Lezcano no ha podido entrenar con Colo Colo pensando en duro apretón frente a Ñublense

El martes en la mañana, Darío Lezcano llegó a Chile para incorporarse a Colo Colo de cara a la exigente temporada 2023 que tendrán los albos, donde deberán revalidar el título y ser competitivos en Copa Libertadores de América.

Ya en el día de ayer, el ex jugador del FC Juárez de México fue hasta la clínica MEDS para realizarse los exámenes correspondientes, los cuales, según trascendidos de prensa, aprobó sin ningún tipo de problemas.

Pese a tener todo listo, Lezcano no ha firmado y tampoco ha entrenado junto a Gustavo Quinteros y el plantel del Cacique, algo que tiene en alerta al estratega y que Daniel Arrieta explicó largo y tendido en Pelota Parada de TNT Sports.

Lezcano aún no entrena con los albos. | Foto: Getty Images

“Darío Lezcano todavía no puede entrenar, falta un documento que envíen desde México para que quede habilitado, pueda firmar su contrato y pueda entrenar en el Estadio Monumental”, reveló el comunicador.

Bajo esa misma línea, aportó diciendo que “Para esta jornada se esperaba la presentación y no se pudo llevar a cabo, estaban esperando eso para citar a conferencia, pero el jugador no está en el estadio y todavía no puede ser presentado”.

En el cierre, Arrieta revela las complicaciones que esto trae: “Lo complejo es que no puede entrenar y va quedando menos para el partido del lunes y Quinteros planifica un equipo con Lezcano, pero la certeza es que todavía no sabe si podrá contar con él”, remató.