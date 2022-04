Colo Colo vive un gran presente con la posibilidad de quedar puntero del Campeonato Nacional si vence este domingo a las 18:00 a Cobresal y por su campaña en Copa Libertadores donde ha vencido a Fortaleza y Alianza Lima en sus dos primeros partidos.

Daniel Morón, actual gerente deportivo de los albos conversó con La Tercera donde se animó a dar la fórmula que han tenido para ordenar un club que no venía del todo bien hasta la llegada de Gustavo Quinteros a la banca del popular.

"No es mi gestión. Esta es la gestión de un grupo de gente que se alinea. Cuando todos somos capaces de enfocarnos en el club, en el bien común, somos capaces de hacer estas cosas", explicó.

Agregando que "creo que en el fútbol chileno, en los últimos 15 años, no hay un equipo que haya comenzado la pretemporada con el plantel cerrado como pasó este año en Colo Colo. Que hayamos realizado una pretemporada, con los partidos amistosos que tuvimos, que fue la solicitud del técnico y donde nos alineamos todos para que eso sucediera, porque pensamos que era lo mejor que nos podía pasar. Es parte de la explicación. Lo de ahora es un reflejo de todo lo que hicimos anteriormente".

Por último, se le consultó a Morón por las próximas elecciones en el cuadro albo y si continuará en el puesto.

"No me voy a referir a eso. Lo único que puedo decir es que tengo contrato hasta el 30 de abril y, como dice, no sé que vendrá para Colo Colo. Espero que sea lo mejor. Estando o no estando yo, siempre voy a privilegiar que a Colo Colo le vaya fantásticamente bien", cerró.