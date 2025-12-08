Con un nuevo fracaso Colo Colo le dijo adiós a esta temporada 2025, en la que los dirigidos por Fernando Ortiz tuvieron todo para poder conseguir un cupo a la Copa Sudamericana 2026, pero su derrota ante Audax Italiano por 2-1 los impidió de aquello.

Después de lo que fue esta dolorosa caída el volante Esteban Pavez rompió semanas de silencio y conversó con los medios de comunicación en zona mixta, en la que primero abordó lo que fueron sus polémicos dichos, en la que puso a la U. Católica como la institución más grande de Chile, algo que aclaró.

“La verdad, tengo muchas cosas que decir, pero hoy día no no me voy a referir a lo a todo lo que tengo que decir, porque ustedes la vez pasada sacaron todo de contexto, creo que ninguno de ustedes vio la entrevista completa. A lo único que me voy a referir, que Colo Colo es y será siempre el equipo más grande de Chile por lejos, no hay comparación”, parte señalando Pavez.

Centrándose en lo general del año 2025, el capitán del ‘Popular’ se acercó a los micrófonos para disculparse con el hincha de Colo Colo por lo que fue esta paupérrima temporada que dejó a los ‘Albos’ sin títulos y sin competencias internacionales para el 2026.

Colo Colo cerró un año para el olvido | Foto: Photosport

“Lo que quería decir es que le pido disculpas a la gente, creo que fue un año de mierda, disculpen la palabra, pero así fue, fue un año de mierda“, declara.

Concluyendo, Pavez en su rol como capitán del club solo tuvo palabras de agradecimiento para el hincha de Colo Colo y su apoyo incondicional en lo que fue esta desastrosa temporada para el club.

“La verdad que eso, yo, como capitán, le pido disculpas a la gente, la gente también se portó increíble, creo que no merecían lo que lo que hicimos este año, todo normal, y solamente eso, le pido, con pedirle disculpas a la gente. Gracias por el apoyo de siempre”, cerró.

