En Colo Colo se podrían venir nuevos cambios luego de la llegada del entrenador Fernando Ortiz tras la salida de Jorge Almirón, donde le buscan cambiar la cara al equipo que ha tenido un centenario para el olvido.

Ahora el apuntado sería el gerente deportivo Daniel Morón, que desde hace meses corre el rumor que será removido de su cargo después de cuatro años.

Esta vez quien se refirió a aquello es otro histórico del Cacique, el exfutbolista Gabriel Mendoza, quien es cercano al Loro, ambos habiendo sido parte de la obtención de la Copa Libertadores 1991.

En diálogo con Redgol, el otrora lateral derecho expuso los problemas que ha tenido Morón con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien incluso le quitó las vocerías.

“Nosotros sabíamos que han tenido problemas Mosa con Daniel”, partió diciendo el Coca Mendoza.

El nombre que suena en Colo Coo para reemplazar a Daniel Morón

Seguido, adelantó el que podría ser el reemplazante de su amigo en la gerencia deportiva:, se trata de otro ídolo albo. “Ahora se apunta derechamente a Iván Zamorano”, lanzó el campeón de América.

Así tal cual, Bam-Bam asoma como opción para la gerencia deportiva de Colo Colo, un nombre que está sonando desde hace varios meses.

Gabriel Coca Mendoza apunta a Iván Zamorano como futuro gerente deportivo de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Es más, Mendoza recordó los dichos del técnico Fernando Ortiz en su presentación, quien confesó que Zamorano le recomendó venir al Popular.

“Si Iván lo recomendó, es por algo. Lo debe conocer y es colocolino como uno, quiere lo mejor para Colo Colo. Por algo indicó a Ortiz. Pero él está en otra parada en Europa. Pero nunca se sabe, y ahora depende de la mentes brillantes de Blanco y Negro”, completó el Coca.