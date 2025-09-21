Previo a la salida de Jorge Almirón en Colo Colo, otro de los importantes cargos del cuerpo técnico albo ya había abandonado el club debido a fuertes polémicas que se desataron en la interna del “Cacique”.

Se trata de Jorge Martínez, expreparador de arqueros del cuadro popular, quien en diálogo con el diario La Tercera reveló varios datos sobre lo difícil que fue trabajar en el club en sus últimas semanas.

Sobre su despido, confesó sentirse dolido sobre todo con el gerente deportivo albo Daniel Morón: “No lo tomé de buena manera, obviamente por la amistad que tenemos de muchos años con Daniel. Alcancé a estar con él en la Selección y cuando hice mi práctica en Colo Colo hace 23 años”.

En esa línea, señaló que: “Siempre habíamos tenido una muy buena relación y obviamente me sentí un poco defraudado. Además, yo le comenté que había algunas situaciones que estaban pasando y él no se dio cuenta“.

Jorge Martínez destapa acto de indisciplina en Colo Colo

Tras confesar aquello, Martínez reveló que vivió además un acto en donde vio su autoridad bastante pasada a llevar.

“Hubo una falta de respeto de un jugador… A mí me gusta mucho marcar el tema de la disciplina, porque estuve en lugares de élite, como la selección, Católica y nunca me tocó ver algo así”, aseguró el PA.

Allí, reveló que: “Yo estoy acostumbrado a subir arqueros de la Sub 17 y la Sub 20, y en este caso subimos a uno de la 20″.

Sin dar nombres, dio más menos algunas luces del implicado en esta problemática: “Entonces, le consulté cuáles eran los aspectos qué él creía que tenía que mejorar y me respondió que ninguno. Yo le comenté lo que había que mejorar y para qué le voy a decir lo que me respondió; es irreproducible“, cerró.