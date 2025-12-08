Colo Colo terminó con el tremendo calvario que vivió en esta temporada 2025 con un nuevo papelón en el año de su centenario, en la que los ‘Albos’ cayeron por 2-1 ante Audax Italiano, resultado que los deja sin competencias internacionales para el 2026.

Tras lo que fue este nuevo fracaso, el volante Arturo Vidal conversó con la prensa en zona mixta y dejó la grande, en la que lanzó dardos con todo a la dirigencia del club por lo que fue este temporada para el olvido en Colo Colo, en la que acusó que hay gente que ‘tira para atrás’ en el club.

“Yo me pongo la polera, claro, soy uno de los más importantes del equipo y creo que sí, no estoy a la altura, pero hay mucha gente que también, no solo futbolistas, gente que trata de tirar para atrás el carro y así nos fue“, comenzó señalando Vidal.

Fiel a su estilo polémico, el ‘King’ señaló que hay varios personajes dentro de la institución que hicieron mucho para que Colo Colo haya tenido un año para el olvido y que a pesar de esto, el volante del ‘Cacique’ señala que pone el pecho a las balas ante las críticas.

Vidal no se guardó nada | Foto: Photosport

“Ahí cada uno tiene que darse cuenta, preguntar. No voy a dar nombres porque no me gusta dar nombres, pero cada uno tiene que ponerse los zapatos y hacerse responsable. Yo me hago responsable porque, como digo, soy el jugador más importante, el que tiene mayor peso acá en el equipo, y si la gente me quiere criticar, está muy bien. Pero nada, vamos a seguir luchando nomás, lo que venga, pero pasaron muchas cosas que no me hago cargo“, agregó.

Siguiendo en su línea, el ‘Bicampeón de América’ mostró su gran molestía por lo que ha sido la filtración de su sueldo en Colo Colo, lo que sin duda lo hace quedar como el malo de esta película del terror en el ‘Cacique’ para este 2025 por el paupérrimo rendimiento del equipo.

“Me van a echar la culpa de todo. Cuando se perdía, era culpa mía. Cuando se ganaba, no era culpa mía. Cuando pasaban cosas, era culpa mía. Cuántas cosas se dijeron de mí, tiraron mi sueldo. Y todos saben que no es así, pero lo tiran con una maldad. Porque todos saben que el sueldo mío no es ese. Y ninguno lo ha dicho, acá tampoco, y lo filtraron. Así que eso molesta, y a la gente le molesta cuando las cosas no salen y que un jugador gane tanta plata”, declara.

Vidal revienta a Blanco y Negro

Finalmente, Vidal disparó con todo contra todo Blanco y Negro y lo que son sus constantes guerras de bloques en cada directorio, en la que el ‘King deja en claro que este tipo de situaciones si terminan afectando al equipo y que también se suman a lo que fue este año para el olvido.

“En Europa nunca lo viví así. Los dirigentes si tienen que decir algo iban al camarín y acá pasa todo lo contrario. Hay tanta pelea interna que afecta, en general afecta. Nosotros nos metemos toda la presión, sí. El 80% es del equipo, del jugador, hicimos mal año, pero sí hay muchas cosas que hay que mejorar”, cerró.