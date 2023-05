Ex jugador, Dante Poli, habló sobre la sorpresiva suplencia de Brayan Cortés en los albos e incluso le dejó un recado al portero del Cacique quien vio cómo Fernando De Paul le arrebató su lugar de las manos.

Dante Poli no transpira con la suplencia de Brayan Cortés y le pide calma al portero: "En el mediano plazo, debería volver a ser titular"

Brayan Cortés perdió la titularidad del arco de Colo Colo hace unas semanas a manos de Fernando De Paul, situación de la que se desconoce mucho y sobre la cual Gustavo Quinteros ha preferido mantenerse al margen señalando que la suplencia del seleccionado es un tema futbolístico.

El ex Deportes Iquique llevaba un largo rato siendo el titular indiscutido en el arco de los albos, pero ahora está relegado al banco de suplentes e incluso Eduardo Berizzo le llamó la atención de que, si no juega, no irá citado en La Roja.

En Colo Colo, ahora ataja Fernando De Paul. | Foto: Photosport

“Cortés no se tiene que poner tan impaciente. Es cierto que hubo un cortocircuito importante, pero me paree que es algo atolondrado para mí esa sensación de desesperadamente querer sacarlo o volver a la titularidad por la Selección”, dijo Dante Poli en F90 de ESPN Chile.

Poli cree que los medios de comunicación también han influido: “Es un jugador de una categoría y calidad que uno creería que debe ser el titular de Colo Colo, pero el medio está demasiado hiperventilado respecto a lo de Cortés”.

En el cierre, Poli no tiene dudas de que Cortés volverá a ser protagonista con los albos: “Cortés es más que De Paul, quien lo ha hecho muy bien en su rol de apurarlo e incluso mostrar que tiene calidad para ser titular y hacerlo sufrir más tiempo del necesario a Cortés, pero a mediano plazo debería volver”.