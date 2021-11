Ha pasado más de una semana desde que Colo Colo derrotó en el último suspiro a Universidad Católica en el clásico entre albos y cruzados, el que contó con una anotación de Pablo Solari y otra de Javier Parraguez en el epílogo para sacarle cinco puntos de ventaja a la UC.

Después del partido, vino la noche para el plantel del Cacique, luego de que se detectaran varios casos de Coronavirus en el plantel y la Seremi de Salud Metropolitana mandara a casi 100 personas a cuarentena por contacto estrecho.

Bajo ese escenario, Colo Colo tuvo que presentar un equipo absolutamente juvenil ante Audax Italiano, el cual cayó por 2-0. En el día de ayer, Universidad Católica derrotó a O’Higgins y los cruzados estrecharon la distancia con los albos a solo dos puntos.

En una transmisión de Twitch, Pablo Solari fue consultado por el partido de Católica, asegurando que no lo vio pero después se enteró del resultado y lo terminó de ver: “Te juro por mi viejo que no sabía, no estaba viendo el partido. Por eso te pregunté y después vi que 1-0 y después lo vi”, aseguró de entrada.

“Pero bueno, en el Monumental se cagaron”, tiró después entre risas Solari. “Me voy, me voy, chao chao” dijo Solari sin poder contener la risa después de haber lanzado el ácido comentario hacia la UC.

El próximo desafío de Solari y los albos será el sábado 6 de noviembre cuando Colo Colo deba recibir a Santiago Wanderers en un partido que tuvo que ser reprogramado después de que los albos solo contaran con 5 jugadores para disputar el duelo que, originalmente, estaba pactado para el martes 2 de noviembre.