Colo Colo está a dos partidos de cerrar el Campeonato Nacional 2021 e, independiente de como pueda terminar el torneo ya sea siendo campeón o subcampeón, deberá enfrentar el próximo año altos desafíos internacionales.

Para aquello, Daniel Morón y toda la directiva del Cacique trabaja en la renovación de las figuras consulares que ha tenido el plantel albo esta temporada, como lo es el caso de Pablo Solari, Leonardo Gil y Emiliano Amor.

Fue precisamente el ex defensor central de Vélez Sarsfield quien, en conversación con el diario La Tercera, se refirió el estado en el que está actualmente su renovación y sus pretensiones con Colo Colo para lo que viene.

“Está todo muy bien encaminado. Ellos me dijeron que les gustaría que continúe, yo también les aclaré que estaba muy cómodo acá; que veía un proyecto serio y con mucho futuro y que, si llega a salir todo bien, el año que viene va a ser mejor que este. No tengo dudas. Entonces, decidí de mi parte que iba a dar lo mejor posible o las mayores garantías posibles para que el club se quede tranquilo”, aseguró.

Bajo esa misma línea, añadió que “Al principio cuando vine, yo tenía muy claro que quería jugar partidos importantes. Los estoy jugando, y el año que viene creo que vamos a jugar muchos partidos más importantes que los de este año”.

Para cerrar, Amor aseguró que Colo Colo le cambió la perspectiva: “Al principio (sus sueños) apuntaban a jugar en ligas importantes o competitivas, como la de Brasil. Pero cuando llegué a Colo Colo no es que esas ganas se me hayan esfumado, pero sí me dieron otros objetivos; otros sueños. Competir en copas internacionales y ganar lo que juguemos es uno de ellos”, sentenció.