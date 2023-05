El ex futbolista, Waldemar Méndez dio en la clave por el bajo rendimiento de Leandro Benegas en Colo Colo con una drástica comparación

Colo Colo en esta jornada tendrá un encuentro importante por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros deberán recibir en el Estadio Monumental a Audax Italiano, en un duelo clave para poder aspirar a los puestos de avanzada en el torneo.

En la previa a este duelo, el ex futbolista Waldemar Méndez tomó la palabra en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro y se refirió a lo que ha sido el rendimiento de los refuerzos del ‘Cacique’, en la recayó en lo que ha sido el presente de Leandro Benegas, quien llegó con una carta importante tras su paso por Independiente, pero no ha podido consolidarse en su vuelta a Chile.

“Leandro Benegas anduvo bien en Independiente y llega acá con una jerarquía diferente con la cual se fue y sin embargo hoy por hoy no está siendo titular, no está siendo una carta de relevo importante para llegar al gol en Colo Colo”, partió señalando Méndez.

En esa línea, el ex arquero considera que es clave que dentro de este flojo rendimiento que ha llevado el ‘Toro’ en Colo Colo, se debe a la pasividad que existe en los medios para poder pedirle el máximo a los refuerzos de los grandes, algo que en Argentina no pasa y no le permite el relajo a los jugadores que llegan al fútbol argentino.

Benegas no ha podido consolidarse en Colo Colo | Foto: Photosport

“Para mí el medio determina, para mí cuando vos pones a un Benegas en el medio argentino, la exigencia es máxima y la concentración es máxima y no te sirve la velocidad crucero”, declaró.

Finalmente, Méndez considera que ha existido un cierto relajo en rendimientos individuales dentro del equipo de Gustavo Quinteros, en la que diversas situaciones han ido sido perjudiciales para lo que es el presente de Colo Colo hoy en día.

“Lo digo porque cuando tú ves el plantel de Colo Colo y ves un Benegas que no ha rendido lo que ha esperado de él, cuando ves a un Cortes que tuvo un problema y ve que en el medio local debería marcar diferencia, uno ve al Peluca Falcón que se le corta la cadena cada tanto y también hay un problema de maneja ahí del técnico”, cerró.