Todos los ojos del mercado de fichajes del fútbol chileno están puestos en los movimientos del flamante campeón Coquimbo Unido. Una de las grandes figuras que podría decir adiós al puerto ‘Pirata’ es Matías Palavecino, quien estaría muy cerca de llegar Universidad Católica.

Sin embargo en las últimas horas comenzó a surgir con fuerza el rumor de un posible interés de Colo Colo por el talentoso ‘10’ argentino, sin embargo todo se trataría de una maniobra de presión para que los ‘Cruzados’ apuren las negociaciones.

Así lo destapó el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports. El reportero que cubre el día a día del Cacique en la señal televisiva dio a conocer una información clave sobre los movimientos por el fichaje de Palavecino.

Matías Palavecino brilló con Coquimbo Unido (Photosport).

Según Arrieta, las versiones que ponen a Palavecino en la órbita del Cacique -cuyo presupuesto para 2026 es escaso- no serían más que un rumor creado por los propios representantes del futbolista de 27 años.

“Me decían que puede ser una jugada de quienes representan a Matías Palavecino para que aparezca este interés de Colo Colo y para que finalmente la Universidad Católica apure las negociaciones“, afirmó el reportero de TNT Sports.

“¿Es un hombre que está en la carpeta? Sí. ¿Es prioridad? No. Pero puede aparecer como una alternativa para Colo Colo”, agregó Arrieta.

Durante esta jornada también surgió un posible interés del Querétaro de México, donde recién asumió Esteban González, técnico recientemente campeón con Coquimbo Unido y que conoce de sobra los recursos de Matías Palavecino.