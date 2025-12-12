Uno que está siendo protagonista en este inicio del mercado de fichajes es el volante ofensivo Matías Palavecino, quien viene de ser campeón con Coquimbo Unido y se deja querer por los grandes del fútbol chileno, como Colo Colo y Universidad Católica.

Primero, la UC se adelantó e incluso lo llevó a San Carlos de Apoquindo para tratar de convencerlo, pero en las últimas horas se habría metido el Cacique en la puja.

Eso sí, los Cruzados seguirían teniendo la ventaja, pues lo que estaría trabando su llegada a la precordillera sería alguna diferencia con las cláusulas en el contraro.

Pero este viernes se habría metido un tercer equipo en la lucha por los servicios del futbolista de 27 años, aunque este es del extranjero.

El nuevo interesado por Matías Palavecino

Según información del periodista Jorge Cubillos de TNT Sports, este interesado sería el Querétaro de México, a petición del entrenador Esteban González, quien lo acaba de dirigir en el cuadro Pirata.

Así es, el Chino, que acaba de firmar por los Gallos Blancos, estaría intentando llevarse a Palavecino al fútbol azteca.

Cabe recordar que el atacante trasandino está negociando como agente libre, ya que su contrato con Coquimbo Unido terminó tras el cierre de la Liga de Primera 2025.

Esteban González quiere llevarse a Matías Palavecino al Querétaro. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

