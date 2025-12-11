Colo Colo y Universidad Católica comienzan a mover sus fichas de cara a la temporada 2026, y ambos clubes ya analizan alternativas para reforzar sus planteles.

La necesidad de sumar variantes en la zona defensiva es un punto común entre el Cacique —que no tendrá competencias internacionales— y los Cruzados, quienes disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese contexto, ambas instituciones han centrado su búsqueda en nombres probados en el medio local y con recorrido internacional.

Nicolás Díaz aparece en el radar del Cacique y Cruzados

En medio de ese escenario, un ex seleccionado nacional aparece como objetivo compartido: Nicolás Díaz, hermano menor de Paulo Díaz y actual jugador del Puebla de México.

La información fue revelada por el periodista Jorge “Coke” Hevia en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta. “A la Católica le interesa un jugador que también le interesa a Colo Colo, por lo que habrá que ver las condiciones: Nicolás Díaz”, señaló.

Nicolás Díaz defendió los colores de Unión Española en el primer semestre 2025 | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Económicamente está fácil salir y terminó jugando en México”, añadió el comunicador.

En síntesis…

Colo Colo y Universidad Católica apuntan al mismo nombre para fortalecer su defensa en 2026: Nicolás Díaz.