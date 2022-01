El último ídolo del Cacique aseguró que no recibió un llamado desde el Estadio Monumental para regresar y retirarse con la camiseta alba. Además confesó que no celebraría en caso de anotarle al equipo albo cuando se encuentren por el Campeonato Nacional.

Esteban Paredes se refiere a la informaciones sobre un posible regreso a Colo Colo para la temporada 2022 con el objetivo de poner fin a su carrera jugando de manera oficial en el Estadio Monumental. El goleador aseguró que no recibió comunicación desde el Estadio Monumental. "A mí nadie me llamó, pero eso ya es pasado", dijo.

El delantero se refirió a su compromiso de despedida: "El partido está por contrato hace mucho que lo tengo, siempre uno quiere retirarse, en especial yo jugando en el Monumental, por todo lo que le entregué al club y lo que el club me entregó a mí".

Paredes hoy se enfoca en lo que será su regreso a Primera División: "Hoy día solamente tengo que pensar en Coquimbo Unido, que me abrió las puertas el año pasado, me han tratado como uno más. Estoy feliz acá".

El 7 adelantó lo que será el reencuentro que tendrá contra los albos en el Campeonato Nacional 2022: "Siempre va a ser especial enfrentar a Colo Colo, por todo lo que ya he dicho, lo que le entregué al club. No sabría decir lo qué me va a pasar cuando entre a la cancha y me toque enfrentarme a mi equipo, fueron 10 años muy lindos".

Por último respondió a la pregunta de si celebraría un gol ante los albos: "Jamas, difícil festejar un gol contra Colo Colo, por los 10 años que estuve, no fueron ni dos, ni tres años. Es difícil celebrar un gol a Colo Colo, con el respeto que se merece Coquimbo Unido", cerró.