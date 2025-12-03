El futuro de Matías Palavecino se mantiene en incertidumbre. A pesar de estar bajo la lupa de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, el volante de Coquimbo Unido no tiene determinado cuál será su próximo paso.

Sin embargo, entregó pistas sobre qué es lo que quiere para la siguiente temporada. Pese a que es una de las principales atracciones del mercado de fichajes, no pierde la cabeza.

En conversación con AS Chile, agradeció el interés de los tres equipos más populares del país, pero su intención es permanecer en la escuadra aurinegra. Aunque no tenga pactada su renovación, es su primera alternativa en mente.

“¿Ir a Colo Colo, la U o la UC? Es un orgullo que los clubes grandes de Chile te contacten. Así que aquello se lo dejo a mi representante”, indicó el mediocampista creativo.

En dicha línea, el futbolista de 27 años agregó: “(Coquimbo Unido) tiene la prioridad porque estoy feliz desde el primer día y han tratado muy bien a mi familia y a mí“.

Matías Palavecino está siendo observado por Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Matías Palavecino, la gran atracción del mercado de fichajes

Durante la presente temporada, el jugador argentino ha disputado un total de 38 encuentros con la camiseta de Coquimbo Unido. En dichos compromisos, anotó siete goles y aportó con 14 asistencias.

¿Dónde jugará en 2026? Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica seguirán minuciosamente su caso. Si no continúa en el puerto, la Región Metropolitana lo espera con los brazos abiertos.

