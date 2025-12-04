El partido del martes pasado entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido que terminó en empate 1-1 no solo dejó a los azules con escasas chances de clasificar como Chile 2 a Copa Libertadores, sino que también un gran problema.

En dos oportunidades la hinchada de los azules apostada en la galería norte del Estadio Santa Laura interrumpió el compromiso con pirotecnia, algo que se encuentra absolutamente prohibido por la legislación vigente.

Dichas interrupciones fueron consignadas por Diego Flores, árbitro del compromiso quien no dejó pasar el mal comportamiento de los hinchas azules y lo puso en su informe arbitral que ahora podría acarrear duras sanciones para la U.

Hinchas de la U lanzaron bengalas al campo de juego. | Foto: Photosport

“Al minuto 14 se detiene el partido por lanzamientos constantes de fuegos artificiales durante 5 minutos desde la galería norte, donde se ubican hinchas de Universidad de Chile”, escribió en primera instancia.

En la línea de los desórdenes, Flores además consignó que “En el minuto 68 se encienden bengalas desde la galería norte, las cuales fueron lanzadas al campo de juego, por lo que se detiene el partido durante 4 minutos”.

En el cierre, Flores anota otra situación que no estaba autorizada y que podría tener sanción económica para los azules: “Los jugadores de Universidad de Chile ingresan al campo de juego con los niños en brazos, lo cual no estaba autorizado por Ligas Profesionales, tal como se comunicó en correo electrónico”, cerró.

