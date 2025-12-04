Este fin de semana ante Unión Española, Coquimbo Unido cerrará su histórica participación en la Liga de Primera tras coronarse campeón de Primera División por primera vez en su historia y bajo una impecable campaña que por ahora suma 72 puntos.

Una vez que termine la temporada, el elenco ‘Pirata’ podría sufrir una gran transformación ante la posible salida de varias figuras. Los rumores apuntan que Matías Palavecino, Cristián Zavala, Bruno Cabrera e incluso su entrenador Esteban González, no seguirían en la tienda aurinegra en 2026.

Ahora los rumores destapan otro nombre: se trata del símbolo del club el arquero Diego Sánchez quien termina contrato a fin de año y según sus propias palabras, su ciclo en el Francisco Sánchez Rumoroso podría estar llegando a su fin.

Diego Sánchez termina contrato en Coquimbo Unido (Photosport).

“Yo termino contrato y, al parecer, no quieren renovación. No sé, eso tienen que preguntárselo a la gente de arriba. Yo estoy jugando y trato de enfocarme en la cancha”, señaló el guardameta.

Por esta razón, el “Mono” confirmó que está abierto a escuchar ofertas: “Obviamente es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay. Me fijé plazos, porque no estoy solo; tengo a mis hijos conmigo y tengo que ver el tema escolar del próximo año. El tiempo dirá qué onda”, aseguró.

Con apenas 15 goles recibidos en 29 partidos, el “Mono” Sánchez se convirtió en el arquero menos batido del torneo nacional. Ante Unión Española, buscará extender la racha en lo que podría ser su último partido con la camiseta de Coquimbo Unido.

