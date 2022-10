Esteban Pavez es uno de los puntales de la actual campaña de Colo Colo. El Huesi dio la vuelta larga para poder consolidarse en el Cacique. El mediocampista salió a préstamo a Rangers, San Marcos de Arica y Unión Temuco, para tener su chance en el popular. Eso sí, antes de llegar al Monumental, el volante tomó una dura decisión y abandonó a la Generación Dorada de Cobreloa.

Pavez realizó las inferiores en los Zorros del Desierto con figuras como Charles Aránguiz, Junior Fernandes y Edu Vargas. Sin embargo, el jugador prefirió tomar sus cosas y darle el visto bueno a Colo Colo tras el llamado de un histórico. Así lo relató en el programa de TNT Sports "Sabor a Gol", donde se sinceró con Esteban Paredes.

"Marcelo Espina me llamaba constantemente para que me fuera a Colo Colo. En Cobreloa solo estaba entrenando y no jugaba. De un día para otro, agarré mis cosas y me devolví a Santiago para firmar por Colo Colo sin que ellos supieran. Luego, pasaron seis meses en que no pude jugar, porque Cobreloa no me quería soltar", contó Pavez.

Eso no es todo. Pavez, tras volver a Santiago, tuvo varios problemas internos a nivel familiar. La situación tensionó la relación en la interna y, además, le generó varios líos al fútbolista.

"Mi papá estaba muy enojado conmigo y estuvimos peleados un tiempo. Él, hincha de Cobreloa, no entendía cómo había preferido pasar del primer equipo minero a las juveniles de Colo Colo. Siempre me replantee si fue la decisión correcta, porque luego de llegar al club tampoco me consolidé ni jugué enseguida y veía como si lo hacían Edu Vargas, Aránguiz y Junior en Cobreloa. Colo-Colo no me quería, el 2011 me fui a Arica y luego a Temuco", agregó.

Esteban Pavez dio la vuelta larga y fue a jugar a Unión Temuco antes de triunfar en Colo Colo (Agencia Uno).

Ahora, Pavez vive un momento dorado en su carrera. Se consolidó en Colo Colo, salió al extranjero para defender al Athlético Paranaense en Brasil , Al Nasr en Emiratos Árabes Unidos y a Xolos de Tijuana en México antes de volver a Chile. Además, está en la órbita de Eduardo Berizzo para jugar en la Selección.

Frente a Curicó Unido, Esteban Pavez levantaría su sexto título con el Popular. Anteriormente, el jugador ganó tres títulos de Primera División, una Copa Chile y una Supercopa con Colo Colo.