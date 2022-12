Colo Colo sigue armando su plantel para el 2023 para el fútbol chileno y la Libertadores. Hasta el momento, la institución alba tiene ya a cuatro refuerzos para el próximo año: Fernando de Paul, Ramiro González, Erick Wiemberg y Matías Moya. Ahora, el equipo del Cacique está buscando un extremo para poder soslayar la partida de Gabriel Costa y también quieren a algún jugador en el mediocampo.

Hasta las oficinas de Blanco y Negro específicamente a la del gerente deportivo, Daniel Morón, fue ofrecido el ex seleccionado de Uruguay, Gastón Ramírez. La carpeta llegó hace un par de días hasta el Estadio Monumental.

El nombre, según le contaron a Bolavip Chile, pareció interesante, aunque no es prioritario bajo ninguna forma, ya que Gustavo Quinteros está preocupado por el jugador ofensivo.

Ramírez es un jugador con un vasto currículum con pasos por Peñarol en Uruguay; el Bologna y la Sampdoria en la Serie A y el Southampton y el Hull City en la Premier League de Inglaterra. El volante es representado por Óscar Bentancourt, quien guía la carrera de varios talentos grandes como Lucas Torreira y Nahitan Nández.

Gastón Ramírez jugó varios años en la Sampdoria y fue ofrecido a Colo Colo (Getty)

Ramírez, quien es mediocampista ofensivo, está defendiendo los colores del Virtus Entella de la Serie C y suma 8 partidos más dos asistencias. Al jugador le gustaría venir a Chile añadieron a Bolavip, aunque en Colo Colo solo recibieron los antecedentes, pero no harán nada hasta no solucionar el tema del extremo.

Ramírez tiene 32 años y en 43 ocasiones defendió la camiseta de Peñarol. Es un nombre importante para el fútbol chileno, pero que en Colo Colo no se realizará nada antes que no esté el reemplazante de Costa.