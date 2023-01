Fabián Castillo arribó a Chile para transformarse en nuevo refuerzo de Colo Colo. El colombiano se estuvo realizando los exámenes médicos y estuvo acompañado del gerente deportivo Daniel Morón.

Sin embargo, el cafetero dejó algunas declaraciones en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez que causaron mucho revuelo en el entorno colocolino y en los distintos medios. Aunque también sostuvo que está feliz de arribar al Cacique.

“Feliz de estar acá, en el más grande. Espero incorporarme pronto y empezar a entrenar para iniciar el torneo con todo. No lo pensé. De una dije que sí. Es el club más grande de Chile, estoy muy emocionado de estar aquí”, comenzó diciendo.

Aunque la frase que llamó la atención fue cuando afirmó. "No llego en un buen momento de mi carrera, pero pienso que es una linda oportunidad para volver a ser ese Fabián que la gente conoce y que le gusta ver jugar”.

El extremo será nuevo refuerzo de Colo Colo | Foto: Getty Images

Sobre esa última frase, es que Gonzalo Fouillioux se refirió en Todos Somos Técnicos y manifestó que a pesar de ser honesto, los dichos del ex Tijuana es muy errada, pues está llegando a una institución que se está siempre hablando como es Colo Colo.

“Si bien es un futbolista de recorrido. Jugó en Tijuana, en Querétaro, en Dallas. De Colo Colo se habla mucho, entonces yo creo que él no midió. La declaración es muy mala, independiente de que sea honesto, es muy malo llegar a un lugar y decir ‘no vengo en el mejor momento de mi carrera’. Si lo piensa, que no lo diga. Al contrario, bienvenido a Colo Colo, creo que no estaba habituado a que lo él diga genere tanto impacto”, cerró el periodista.