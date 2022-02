Colo Colo tuvo un amargo fin de semana, puesto que empató 1-1 ante Audax Italiano en un partido que pudo cerrar en la primera media hora. El equipo albo se adelantó con gol de Juan Martín Lucero de penal en el minuto 7, el Gato ejecutó de buena manera abajo a la derecha de Joaquín Muñoz que se estiró, pero no pudo llegar. Los albos tuvieron una segunda chance desde los 12 pasos, sorpresivamente el ejecutante cambió; el balón lo tomó Gabriel Costa quien falló a los 16'. Juan Cristóbal Guarello comenta la decisión de cambiar el lanzador en Los Tenores de ADN.

"Si Lucero había marcado el penal con contundencia, con tranquilidad con mucha sangre fría y tú has tenido problemas para cerrar los partidos, a Everton le ganaste en los minutos finales, a La Serena no le pudiste ganar, Audax sabes que Ronald Fuentes es un técnico capaz de cambiar las fichas y complicarte, asegura el partido. Cuando toman la decisión de darle el penal a Costa que está medio bajo de ánimo, o sea, 'no, que le pegue este hincha que está muy triste', me pareció muy amateur la decisión", dice el periodista.

El comentarista cree que el Cacique podía cambiar el ejecutante, pero en una situación más tranquila del partido: "Asegura el chancho y si Colo Colo tira otro penal cuando estes 4-0 se lo pasas. Ya elegiste uno, te respondió, no lo cambies, no tuvo mucho sentido esa decisión". Guarello cree que Costa "le pegó como un jugador sin confianza, porque le pegó borde interno, una masita".

El comunicador no considera que todo pase por la actuación del ex Sporting Cristal y Alianza Lima: "Dspués tiene un mano a mano, define al cuerpo. Ojo que no toda la culpa pasa por Costa, Pablo) Solari no sé si todo este tema de la nacionalización o que se yo, está muy ciego, está enceguecido. Cada vez que tuvo que tomar una decisión la tomó mal".

También se refiere al 2-0 a la oportunidad del Pibe cuando venía Juan Martín Lucero en posición de gol: "Era un contragolpe de Colo Colo, define a las manos de Muñoz teniendo todo el espacio. En un par de ocasiones estaba solo Lucero por el centro y este prefirió encarar. Lo que tiene Solari es la habilidad, pero no tiene gran velocidad. Ojo que los defensas le están aprendiendo la gambeta, ya están cachando como la hace, entonces lo están neutralizando, cuando llegó y un poco más hacia esa gambeta para adentro que saltaba al rival, pero ya saben que no tienen que ir al piso, una serie de fórmulas, no está pasando tan fácil", complementó.

Por último tuvo comentarios para otros jugadores: "Fue un bajo partido de Solari, fue un partido más o menos de (Leonardo) Gil, (Gabriel) Suazo iba muy bien hasta que entró Estigarribia, ahí lo pasó mal", cerró.