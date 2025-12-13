Colo Colo ya trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026, en donde el Cacique no tendrá participación internacional y está obligado a ser protagonista en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

En las últimas horas surgió como una opción de refuerzo para el próximo año el nombre de Matías Palavecino, una de las figuras del Coquimbo Unido campeón que quedó libre y ahora tiene el pase en su poder.

Palavecino no sería opción real en Colo Colo. | Foto: Photosport

Si bien se le vio en Universidad Católica y ahora suena con fuerza en los albos, el periodista Christopher Brandt dio de baja el humo: “Hoy no es prioridad para Colo Colo un volante creativo, tiene muchos jugadores en esa zona”, dijo en ESPN Chile.

“Está enfocado netamente en la parte defensiva; centrales, laterales derechos e incluso un arquero. Después, viendo cómo se pueda dar el mercado, podrían llegar a buscar a un jugador de esas características, pero Colo Colo no está buscando un volante creativo”, complementó.

¿No llega a Macul? Lo cierto es que Fernando Ortiz dispone de jugadores como Claudio Aquino en esa zona, por lo que difícilmente sea una prioridad robustecer una zona del campo donde los albos están bien cubiertos y más aún si tienen otras urgencias.

En síntesis

