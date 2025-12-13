Se abrió la temporada de rumores en el fútbol chileno, toda vez que distintos jugadores de distintos lados del mundo empiezan a sonar para reforzar a los equipos de la Primera División del balompié criollo.

En esa línea, Colo Colo suele ser un protagonista del Mercado de Fichajes y esta vez no ha sido la excepción. Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile, anuncia: “Es un jugador que tiene muchas posibilidades de llegar al Estadio Monumental”, dijo.

Nico Díaz suena en Colo Colo. | Foto: Photosport

¿De quién se trata? Nicolás Díaz, quien este año jugó el primer semestre en Unión Española y el segundo en el Puebla de México: “Él fue a Puebla por Pablo Guede, quien ya no está ahí. Están intentando destrabar esta situación para que pueda ir a préstamo a Colo Colo”.

Brandt asegura que el jugador es de todo el gusto del confirmado DT albo, diciendo que “Les gusta en el Estadio Monumental; perfil zurdo, algo que le gusta mucho a Fernando Ortiz y que es difícil encontrar”.

“Lo conoce bien Ortiz, porque lo enfrentó muchas veces en México. El nombre está ahí y podría avanzar en los próximos días”, remató en el cierre sobre las chances reales que tiene Nicolás Díaz de transformarse en el primer refuerzo de los albos para el 2026.

En síntesis

Nicolás Díaz, ex Unión Española y Puebla de México, tiene muchas posibilidades de llegar a Colo Colo.

El defensa es del gusto del DT Fernando Ortiz por su perfil zurdo, difícil de encontrar.