Juan Cristóbal Guarello comentó este viernes en Los Tenores de ADN sobre la partida de Javier Parraguez desde Colo Colo y su paso por El Cacique, donde marcó 14 goles en 72 partidos. Así lo confirmó su representante, José Luis Carreño, donde está a solo una firma de recalar en Sport Recife.

"Le tocó un momento complicado, que tal vez en otro momento no hubiese llegado a Colo Colo. Hay algo que dijo el representante y que es verdad, siempre entregó todo. En el fondo, en las más malas, en las podridas, en las peores, estuvo Parraguez y yo creo que eso se lo reconoció Quinteros", dijo.

"Y más allá de que no es el jugador que él quería y el que no necesitaba, no es un 9 para Colo Colo y esa es la verdad. En el análisis general, en la idea del Colo Colo genérico, Parraguez no es el 9, pero estuvo", agregó el periodista.

En esa línea, es que el Guarello enfatizó en algunas anotaciones que realizó el Bufalo, como el duelo ante la UC en el pasado torneo o también en una final de Copa Chile, donde obtuvo dos de estos títulos con la camiseta alba.

"Hizo goles importantes, cuando digo importantes, que valieron y significaron que Colo Colo no descendiera. En un momento que desaparecieron casi todos, sueldos millonarios desaparecieron de la cancha y bueno, tuvo su tarde de gloria contra Universidad Católica ¿Quién se la puede sacar? Tuvo un gol también en final de Copa Chile", comentó.

Por último, el comunicador cree que el delantero tiene que considerar como un saldo positivo su paso por Macul y que debe estar conforme con el desempeño que tuvo y lo destacó como futbolista que siempre dio todo.

"Yo creo que debe sacar un balance positivo, además le permite ir a jugar al extranjero, tiene que irse tranquilo de Colo Colo. Yo creo que se va tranquilo, él no era el artista, ni la estrella. Fue el objeto de burla, tiene un montón de ripios, todo lo que quieran, pero un jugador que siempre devolvió mojadita la camiseta", cerró.