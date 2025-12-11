Colo Colo ya empieza a dejar atrás lo que fue la temporada 2025 para el olvido y comienza a tomar importantes decisiones para lo que es el 2026, en la que tiene como gran objetivo el poder luchar por cosas importantes a nivel nacional.

Por esto, en las últimas horas la dirigencia del club oficializó la continuidad del entrenador Fernando Ortiz para la temporada 2026 y además, nombró a cuatro jugadores que no siguen en el club: Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Mauricio Isla.

Ahora, en el ‘Cacique’ siguen tomando decisiones para lo que es el próximo año, en donde deben ver nombres para poder reforzar su plantel para el 2026, en la que ya varios jugadores han aparecido en el radar de Colo Colo.

En las últimas horas se dio a conocer una importante información dentro del mundo del ‘Popular’, en la que se descartó por completo la llegada de un posible jugador a Colo Colo para el 2026.

Se trata del volante de Coquimbo Unido, Sebastián Galani, quien en los últimos días apareció como uno de los posibles candidatos para poder arribar a Colo Colo, situación que desde el ‘Cacique’ descartan por completo.

En Colo Colo le pegan un portazo a Galani | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, quien descartó por completo la posibilidad de que uno de los puntales de Coquimbo arribe al ‘Cacique’ para la próxima temporada.

El comunicador afrimó que no hay ‘ninguna posibilidad’ de que el ex Universidad de Chile y Universidad Católica pueda arribar al equipo de Fernando Ortiz para el 2026.

De esta forma, en Colo Colo seguirán buscando nombres para poder reforzar el plantel para la temporada 2026, en la que sin duda estas semanas serán importantes para conocer posibles fichajes para el club.

En Síntesis