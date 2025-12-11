Colo Colo ha vivido días de alto impacto tras lo que fue su culminación de la temporada 2025, en la que los ‘Albos’ ya toman decisiones importantes pensando en el próximo año, en donde el club en las últimas horas confirmó la permanencia del entrenador, Fernando Ortiz.

Sobre esto, el ex jugador Johnny Herrera habló en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y le lanzó un potente mensaje a Colo Colo con lo que es el tema de decisiones, en la que siente que los ‘Albos’ le están otorgando un año de regalo a Arturo Vidal por lo que fue su rendimiento en el 2025.

“A Vidal le estás regalando un año de contrato, gratis, porque por rendimiento tendría que haber seguido la misma línea de Amor, Isla y Vegas. No fue ni más ni menos que ellos”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en esa línea, el ídolo de la U puso en comparación lo que han sido los dichos de Arturo Vidal por no jugar en Colo Colo con los de Esteban Pavez, quien no ha dejado la grande con palabras, a pesar de no jugar en esta segunda parte del año.

Herrera deja un importante mensaje en Colo Colo | Foto: Photosport

“Por ejemplo Pavez, que tiene más historia que Vidal en Colo Colo, siendo capitán y todo, le tocó estar en el banco y lo respetó”, remarcó.

Concluyendo, Herrera indica que el aporte de Arturo Vidal en Colo Colo en esta recta final ha sido nulo y con sus declaraciones ayudó muy poco para su equipo y pidió seguir la línea de Esteban Pavez, quien a pesar de su ausencia, nunca dio mensajes incendiarios al camarín.

“No le tocó la oreja al entrenador, no emitió declaraciones como las de Vidal. Y fue raro lo que pasó con Pavez…Conclusión, vamos a tener una buen teleserie”, cerró.

En Síntesis…