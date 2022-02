Juan Cristóbal Guarello analizó lo que fue el empate 1-1 de Colo Colo frente a Deportes La Serena en el Estadio La Portada y destacó varios puntos, como el partido de Gabriel Costa y Pablo Solari.

“En el fútbol hay una cosa que es la táctica, la planificación y otra cosa son los nombres propios. Si Colo Colo hubo actuaciones bajas, me parece que lo de Costa ya es segundo partido que no logra ser un jugador determinante", dijo en ADN Deportes.

"El partido anterior faltó Gil, no tuvo a socio natural. Ahora estuvo Gil, que no anduvo tan bien y Costa las que tuvo no supo definirlas. Le costó generar ocasiones de gol", agregó.

En cuanto al Pibe, el periodista resaltó que se fue complicando su desempeño debido a la marca que le generó el lateral granate, Leandro Díaz, pues la labor del zurdo impidió que el argentino marcara diferencias por esa zona.

"Solari siempre muy voluntarioso, pero estuvo complicado, porque Díaz es un buen lateral, uno de los buenos que hay en Chile y le tomó la mano. Después se fue mano a mano el partido y la verdad que tanto uno como el otro se fueron marcando”, agregó.

Por otra parte, Guarello también enfatizó en las declaraciones que Gustavo Quinteros tras el partido y que tuvieron que ver con la salida de Maximiliano Falcón en el entretiempo por Matías Zaldivia.

“Luego lo que dijo Quinteros de Falcón. Quinteros fue defensa central, entonces tiene una lectura de lo que hace un defensa central muy certero. Cuando vio que Falcón estaba con amarilla, enfrascado en la pelea con Estigarribia y reclamando mucho, dijo. ‘Bueno, me lo van a echar y voy a quedar con 10’. El problema es que el cambio viene comenzando la segunda etapa e inmediatamente vino el gol de Dittborn y ahí se le desarmó todo a Colo Colo”, añadió.

El periodista, continuó diciendo. “Si ya en el resto del primer tiempo había perdido profundidad y línea de juego, no le estaba llegando a Zacarías López. Por lo menos en su arco, más allá de una pelota detenida, no había sufrido mayores apremios Cortés". "Después con el empate se le puso cuesta arriba, se encegueció Colo Colo, la cancha no estaba para jugar a ras de piso, le costó muchísimo. Quinteros insiste con Pizarro y no tiene explosión en la salida, después hace los cambios, pero el equipo ya estaba enceguecido",

El comentarista cree que El Cacique tuvo posibilidades de marcar, pero sin mucha claridad en el juego, lo cual también afectó a Juan Martín Lucero en el ataque y eso a la postre dejó el resultado en un empate, pues perdió elaboración.

“Al final Colo Colo alguna se generó, pero fue un equipo muy nublado, torpe y nula claridad. Incluso tuvo que engancharse un poco Lucero para tratar de armar un poco de juego, para asociarse, porque el equipo estaba jugando de cualquier manera", expresó.

Por último, el compromiso le recordó a la versión del equipo que en un momento dirigió Gualberto Jara, previo a la llegada de Quinteros a la banca y nuevamente resaltó que no estuvo ese jugador que ordenara en el terreno, donde creyó que hubiese sido Matías Zaldivia.

“Es de los partidos bajos que le he visto a Colo Colo en mucho tiempo. Parecido a la Gualbertoneta, ese nivel jugó Colo Colo. No tan asustado o paralizado, pero con el mismo nivel de opacidad, igual de nublado. Lo otro, faltó alguien que ordenara, que gritara, pidiera la pelota y empujara", comentó.

"Creí que Zaldivia lo iba a hacer, pero ¿cuántas veces se mandó Zaldivia? Que lo hace bien. Tal vez no se tiene confianza, pero no rompió nunca líneas con el buen juego que tiene. Al final Colo Colo terminó jugando de cualquier manera y no debe extrañar el empate", cerró.