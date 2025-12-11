La continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo no fue sencilla. Tras la dura derrota frente a Audax Italiano y la sensación generalizada de que la temporada había quedado corta en objetivos, en Blanco y Negro se instaló la duda respecto al proyecto del técnico argentino. El directorio llegó al cónclave del miércoles sin certezas, con la posibilidad real de un cambio en la banca para 2026. Sin embargo, hubo una voz que se alzó con fuerza para inclinar la balanza.

Esa voz fue la de Daniel Morón. El gerente deportivo del Cacique, histórico campeón de América, se transformó en el principal defensor del “Tano” Ortiz durante la discusión del directorio.

Según reveló El Mercurio, el exarquero fue uno de los grandes responsables de que el entrenador siga en Macul, articulando una defensa basada en el proceso que el técnico ha intentado instalar a pesar de las dificultades.

Fernando Ortiz seguirá en Colo Colo gracias al vital apoyo de Daniel Morón (Foto: Photosport)

Morón argumentó que Ortiz había desarrollado un trabajo serio, con un enfoque claro en la disciplina y en la proyección de los juveniles, dos elementos que el gerente valoró especialmente. Además, puso sobre la mesa el contexto: Ortiz llegó a mitad de temporada, sin haber armado el plantel, sin pretemporada y con un torneo ya avanzado.

Finalmente, tras la reunión, Fernando Ortiz fue ratificado y seguirá al mando de Colo Colo para la próxima temporada. Y aunque desde el directorio reconocen que los objetivos no se cumplieron, también asumieron que el proyecto necesitaba continuidad más que un golpe de timón. En ese escenario, la influencia de Daniel Morón fue determinante.

Tras la confirmación, Aníbal Mosa trazó exigentes metas para el entrenador: ser campeón, clasificar a copas internacionales y volver a posicionar al Popular como protagonista del fútbol chileno. El desafío es alto, pero Ortiz seguirá teniendo a uno de sus aliados más fuertes en la interna alba: un Daniel Morón que, una vez más, jugó un rol clave fuera de la cancha.

