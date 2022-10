Colo Colo está a un partido de ganar el título 33 en su historia. Un empate o una victoria, el próximo domingo ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, destará la algarabía de todos los fanáticos y fanáticas del Popular. Sin embargo, la autoridad prohibió que los hinchas llegaran el recinto del puerto.

Rubén Espinoza no comparte la medida de la autoridad y le gustaría que la ANFP sí le entregara el título de campeón en Coquimbo, aunque es algo complicado tras lo que se viene hablando hace varios días.

"Correspondería que le entregaran la copa a Colo Colo en el momento que sume los puntos definitivos. Si lo hace en Coquimbo, que sea allá", dijo Espinoza.

Además, el exjugador y campeón albo de la LIbertadores apuntó a la primera idea. "Después, lo lógico sería que pueda festejar con su gente la semana siguiente con sus hinchas y en su estadio", añadió.

Rubén Espinoza plantea que se abra el Monumental para que lo s hinchas dColo Colo celebren con su hinchada (Agencia Uno)

Espinoza igualmente está molesto con las decisiones tomadas, aunque también se le ocurrió una gran idea para que Blanco y Negro gestione la actividad antes de tiempo.

"No podemos salir campeones y no recibir el trofeo. El campeonato, objetivamente, termina ahí. Si es que se gana o se logra el empate. Si es así, me parece que se debiera entregar la copa ahí y festejar la semana siguiente. O también, inmediatamente, llenar el Monumental, para que la gente pueda celebrar con sus jugadores. Es otra alternativa", contó.