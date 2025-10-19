Este domingo a las 12:30 de la tarde se disputará un compromiso de alto vuelo en Coquimbo, donde el cuadro local tiene que recibir a Colo Colo por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025 y con la obligación de quedarse con los tres puntos para estirar la ventaja en lo más alto de la tabla.

El Cacique también tiene sus obligaciones y necesita devolverse a la capital con los tres puntos para acercarse a puestos de Copa Sudamericana, más considerando que sus rivales directos enredaron puntos el día de ayer y puede quedar a tiro de cañón.

Colo Colo tendrá a todo el estadio en contra ante Coquimbo. | Foto: Photosport

El compromiso a disputarse pasado el mediodía en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso tendrá un condimento especial, toda vez que desde su reinauguración el 2008 nunca había contado con un aforo como el que tendrá este domingo.

Serán 15.200 los espectadores que llegarán hasta el recinto coquimbano, quienes quieren ver a su equipo acercarse a su primer e inédito título de Primera División y, por consiguiente, clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Cabe recordar que, para esta ocasión, el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso solo contará con la presencia de hinchas coquimbanos, ya que la autoridad de la región prefirió lavarse las manos y no hacerse problemas con los hinchas albos.

Coquimbo Unido vs. Colo Colo, día y hora

