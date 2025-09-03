Si bien en Universidad de Chile siguen expectantes al fallo de Conmebol por los incidentes ante Independiente, en Azul Azul ya asumieron que el organismo les dará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, en las últimas horas se dio a conocer que la dirigencia del Romántico Viajero comenzó a buscar opciones de estadio para albergar el duelo ante Alianza Lima, programado para el próximo 25 de septiembre.

Así es como surgió la opción de disputar la revancha de la llave en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, ante la imposibilidad de jugar en el Estadio Nacional por el desarrollo del Mundial Sub-20.

La U espera el fallo de Conmebol para jugar ante Alianza Lima (Photosport).

El medio local Mi Radio de la región de Coquimbo ya dio por hecho que “el 25 de septiembre se jugaría en el Francisco Sánchez Rumoroso” el duelo entre los universitarios y el cuadro ‘Íntimo’.

A la espera de la resolución de Conmebol, todo indica que el duelo en el Francisco Sánchez Rumoroso se dispute a puertas cerradas por las sanciones que caigan sobre la U.

Durante la jornada del martes, ambas instituciones realizaron sus descargos en la sede de la Conmebol. La delegación de Independiente atribuyó los disturbios a los hinchas chilenos y alegó que el club argentino cumplió con las medidas de seguridad.

Por su parte, la Universidad de Chile presentó un extenso informe de defensa. Todo se definirá en las próximas horas.