La Liga de Primera 2025 está al rojo vivo, en donde Coquimbo Unido es el único puntero del fútbol chileno e incluso podría ser campeón este fin de semana en la Fecha 25 si se da una serie de resultados.

Para que lo anterior ocurra, el cuadro dirigido por Esteban González necesita primero imponerse a O’Higgins y segunda que Universidad Católica y Universidad de Chile igualen en la nueva versión del Clásico Universitario.

En la primera rueda, Coquimbo derrotó a O’Higgins en condición de local. | Foto: Photosport

Como está la posibilidad latente de que los coquimbanos puedan gritar campeón, la ANFP tomó una determinación con el partido y lo reprogramó: originalmente estaba pactado para jugarse el sábado 25 de octubre a las 20:30 en Rancagua.

Ahora, el partido se disputará después del Clásico Universitario que se jugará el domingo 26 a las 12:30 de la tarde, siendo las 18:30 el nuevo horario para que se dispute un partido que puede ser clave para la coronación pirata.

La mesa está servida y Coquimbo Unido buscará los tres puntos ante el cuadro celeste en la sexta región, pero el cuadro local no quiere ser espectador en la fiesta pirata y también se quiere quedar con los tres puntos para ilusionarse de manera seria con ser el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América.

Coquimbo está solo en la parte alta

Coquimbo Unido es el puntero exclusivo de la Liga de Primera 2025 con 59 puntos, muy lejos de Universidad Católica que es quien le sigue en la tabla de posiciones con 45 unidades.