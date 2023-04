Una delicada situación es la que vivió en Colo Colo hace unas semanas y el gran protagonista fue el joven jugador, Jordhy Thompson, quien fue protagonista de un acto de violencia de género en la que golpeó a una mujer en un local nocturno, en donde tras aquello en el ‘Cacique’ ya tomaron una postura firme sobre el asunto.

El jugador ha sido momentáneamente apartado del primer equipo y en las últimas horas, Thompson hizo noticia tras reaparecer dentro del mundo del ‘Popular’, en la que el joven atacante volvió a pisar el verde césped para jugar por Colo Colo.

El atacante de 18 años reapareció junto al equipo de proyección de Colo Colo en lo que fue el encuentro ante Everton, en donde el jugador vio minutos en la goleada ‘Alba’ por 10-0 ante los ‘Ruleteros’, en la que Thompson anotó en uno de los tantos.

Tras su retorno con el equipo juvenil del ‘Cacique’, el jugador dejó atrás sus semanas de silencio y reapareció en su cuenta de Instagram, en la que compartió imágenes de lo que fue su vuelta a jugar al balón, dejando un particular mensaje con la canción Tormenta de Subze.

Thompson anotó un gol en el equipo de proyección | Foto: Instagram

“Cuando me dicen ‘por lo menos te tienes a ti’, y soy yo mismo el que me está haciendo infeliz. Estoy odiando al mundo tanto como me odio a mí. Querían que me rindiera, pues lo siento ya volví. Más fuerte que ayer y menos que mañana, el orgullo es mi escudo y el valor será mi espada”, dicta la canción que compartió el jugador del ‘Cacique’.

Dentro de la planificación que se tiene en Colo Colo con la situación de Jordhy Thompson, mantendrán al jugador con ritmo en la categoría de proyección, mientras está realizando su tratamiento dictado por el club, quien no descarta en las próximas semanas poder reincorporar al jugador con el primer equipo.