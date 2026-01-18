Colo Colo no pudo ante Alianza Lima y fue derrotado 3-2 en la segunda jornada de la Serie Río de la Plata. Un compromiso en el que el elenco popular siempre estuvo por debajo en el marcador.

Tras el pitazo final, Patricio Yáñez analizó el encuentro y exhibió sus cuestionamientos a lo demostrado por el equipo de Macul. No le gustó lo observado desde Uruguay.

Y, específicamente, encendió las alarmas por el sorpresivo puesto que está utilizando Arturo Vidal. Luego de verlo dos partidos en la defensa, pidió buscarle otro rol en el esquema titular.

“En el contexto de la pretemporada, se está mejorando, se tiene que mejorar. Están muy lejos del mejor nivel, no fue un buen partido de Colo Colo“, comenzó señalando en ESPN Chile.

Tras ello, agregó: “Carente de profundidad por los costados, sin conducción: sigue teniendo serios problemas en eso. Me deja más dudas que certezas la posición de Arturo Vidal en la última línea“.

Pato Yáñez no está conforme con la posición de Arturo Vidal en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

La crítica de Patricio Yáñez a Colo Colo

Finalmente, el recordado atacante de los albos hizo una reflexión tras el segundo duelo amistoso de la pretemporada. Espera que los dirigidos por Fernando Ortiz muestren una mejor cara.

“En lo general hay cuestiones físicas por mejorar (…) En fin, todo esto que envuelve mucho a la pretemporada y no son concluyentes, pero sí uno tiene que tener cierta lectura de lo que se vivió y cómo se jugó”, cerró.

En resumen:

Falta de oficio y velocidad: El comentarista señaló que, en espacio abierto, Vidal ha quedado expuesto ante los delanteros rivales. “Me deja más dudas que certezas la posición de Arturo Vidal en la última línea”, afirmó en su análisis post-partido.

Problemas de conducción: Yáñez criticó que, al tener a Vidal tan atrás, el equipo pierde peso en el mediocampo y carece de una conducción fluida hacia la ofensiva.

Ausencia de profundidad: Sumado al rol defensivo de Vidal, el equipo se vio “carente de profundidad por los costados”, lo que facilitó la tarea defensiva de Alianza Lima.