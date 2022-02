Gustavo Quinteros confirma la formación alba sin sub 21 en el equipo titular y con la presencia de los tres jugadores más experimentados en el mediocampo. Juan Martín Lucero, quien estaba con algún margen de duda para disputar el partido, finalmente está en condiciones, por lo que será el centrodelantero titular del Cacique.

Juan Martín Lucero '9' estelar y mediocampo copero: El once de Colo Colo para recibir a Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2022

Se acabó la espera para Colo Colo, ya que saldrá a la cancha del Estadio Monumental a enfrentar a Audax Italiano por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2022. El equipo de Gustavo Quinteros llega con la responsabilidad de volver al triunfo tras un amargo empate en su visita a Deportes La Serena.

En cuanto a la composición del equipo, el entrenador optó por no usar un jugador Sub 21 dentro del once estelar e irá con una formación que se podría proyectar como la titular de cara a la participación del equipo en la Copa Libertadores de América.

Durante la previa hubo dudas con la presencia de Juan Martín Lucero, delantero que presentó molestias físicas. Sin embargo, no era nada de mayor cuidado o riesgo, por lo que el '9' encabezará la ofensiva alba para enfrentarse al elenco itálico en Macul.

En la defensa, el DT no hará cambios y ratifica la presencia de Maximiliano Falcón desde la partida como dupla central con Emiliano Amor. De esta manera, Matías Zaldivia tendrá que esperar su oportunidad desde la banca, tal como pasó en La Portada donde ingresó para jugar todo el segundo tiempo.

En mediocampo el estratega va con César Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil, jugadores que coincidieron en el amistoso con Boca Juniors por el Torneo de Verano y tridente que podría jugar junto a nivel continental. Para esto el santafesino decidió dejar en la suplencia a Vicente Pizarro.

Así las cosas el once de Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2022 es con Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en defensa; César Fuentes y Esteban Pavez en el centro del campo, dejando a Leonardo Gil un poco más adelante; la delantera la conformarán Pablo Solari como extremo derecho, Juan Martín Lucero de centrodelantero y Gabriel Costa por la izquierda.

Los suplentes de Quinteros son Omar Carabalí; Matías Zaldivia, Jeyson Rojas, Vicente Pizarro, Cristián Zavala, Carlo Villanueva y Christian Santos. Quedarán fueron del compromiso Marcos Bolados, Joan Cruz y Luciano Arriagada.