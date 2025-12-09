El ex entrenador de Newells Old Boys, Cristián Fabbiani, tiene un lazo muy grande con Chile. Básicamente su carrera profesional partió defendiendo la camiseta de Palestino, donde llegó por ser sobrino del Popeye Fabbiani, máximo ídolo, junto a Elías Figueroa, de la historia del Tino Tino.

Sus buenas campañas en el cuadro tricolor llevaron a los grandes del fútbol chileno a interesarse en él, algo que no se concretó.

BOLAVIP conversa en exclusiva con el Ogro y le hacemos la pregunta de rigor, ¿estuvo más cerca de Colo Colo o de la U?

“Yo creo que el que estuve más cerca creo que fue en Colo Colo, cuando yo estuve en Chile yo creo que el que mandó la carta en su momento a Lanús, porque yo era jugador de Lanús, fueron ellos. Como yo estaba a préstamo en Palestino y era joven, Lanús apenas terminó mi contrato en Palestino me hizo volver”, nos deja en claro.

El Ogro Fabbiani dejó huella en Palestino.

Fabbiani recuerda con cariño a otro conocido nuestro. “De ahí volví y el técnico mío era Pipo Gorosito acá en Lanús y empecé a jugar y gracias a Dios de ahí empecé a hacer goles y después me vendieron a Europa”, agrega.

El Ogro reitera el reconocimiento y el agradecimiento que tiene con Palestino, e insiste en el concepto de que más allá de que era jugador de Lanús, acá se hizo como jugador.

“Yo digo siempre que mi carrera empezó ahí en Palestino donde llegué con un nombre muy fuerte, pero yo tenía que hacer mi historia y gracias a Dios pude hacer mi historia, no era fácil llegar al fútbol chileno después de que mi tío sea una leyenda tanto en Palestino como en el fútbol chileno entonces traté de hacer mi nombre y la verdad que desde ese momento (1:03) el sobrenombre Ogro empezó ahí jugando contra Puerto Montt”, cierra.

El Ogro Fabbiani se ilusiona con volver a Chile

“Ya fui dos veces de vacaciones, mi familia está enamorada de Chile, así que vamos a ver si se puede estirar la estadía en Chile, y bueno, ojalá que me salga alguna oportunidad para elegir el fútbol chileno”, cerró.