Colo Colo se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Campeonato Nacional. El Cacique deberá visitar el norte de nuestro país para enfrentar este lunes 14 de marzo a Deportes Antofagasta, partido válido por la sexta fecha del torneo chileno.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros llegan a este partido con un envión anímico importante tras derrotar por 4-1 a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico.

Pero para este partido, el estratega albo tendría dos dudas para enfrentar a Los Pumas. La primera incognita es el estado de salud del delantero argentino Pablo Solari, quien arrastra una pubalgia desde el inicio del Torneo Nacional. Si bien el Pibe no está descartado para este compromiso, Quinteros irá analizando hora a hora lo que suceda con el ex Talleres de Córdoba.

La segunda duda es la del jugador Sub-21. Esta ha sido una de las grandes falencias del Popular en esta temporada y ante la U, el ex seleccionador de Bolivia no utilizó a ningún jugador Sub 21 desde el comienzo del partido y habrá que esperar si esta vez lo hará.

De esta manera, el Cacique formaría con: Brayan Cortés bajo los tres palos; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en defensa; César Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil en el mediocampo; Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero en delantera.

Recordar que los Albos jugarán ante el equipo del venezolano Juan Domingo Tolisano en el Estadio Zorros del Desierto, debido al mal estado de la cancha del Estadio Regional Calvo y Bascuñan de Antofagasta.